Inauguró la 59° Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular en Cosquín

Cosquín. La ciudad de Cosquín dio inicio ayer a la 59° edición de la Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular “Augusto Raúl Cortázar”, uno de los eventos culturales más emblemáticos del país, que celebra y pone en valor el trabajo de artesanos y artistas populares de distintas regiones.

El acto inaugural se realizó a las 19:00 horas en la Plaza San Martín, ubicada en la esquina de Avenida San Martín y Sarmiento, con la presencia de autoridades locales, representantes del ámbito cultural y público en general.

Finalizada la ceremonia de apertura de la feria, la jornada continuó con una propuesta artística para toda la familia. A partir de las 20:00 horas, se dio inicio a los Espectáculos Callejeros en el escenario Alfredo Ábalos, también emplazados en la Plaza San Martín, donde el arte popular se expresa a través de la música, la danza y diversas manifestaciones culturales.

La Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular “Augusto Raúl Cortázar” es un espacio de encuentro que reafirma la identidad cultural, el patrimonio y las tradiciones, consolidando a Cosquín como un punto de referencia del folklore y la cultura popular argentina.