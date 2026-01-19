Córdoba creó un registro único de guías de turismo: qué cambia y para qué sirve

La provincia de Córdoba puso en marcha el Registro Provincial Único de Guías Profesionales de Turismo, una herramienta oficial que permitirá identificar, ordenar y habilitar a los guías que prestan servicios en todo el territorio provincial, fortaleciendo la seguridad de los visitantes y jerarquizando la actividad turística.

El registro fue impulsado por la Agencia Córdoba Turismo junto a referentes del sector y asociaciones de guías, y busca establecer un marco claro para el ejercicio profesional, brindando mayor confianza tanto a turistas como a operadores y prestadores de servicios.

Según se informó, el objetivo principal del sistema es regular la actividad de los guías, elevar los estándares de calidad, promover la capacitación permanente y contar con un relevamiento actualizado y accesible de quienes están habilitados para desempeñar esta tarea en la provincia.

A partir de su implementación, quienes visiten Córdoba podrán consultar un listado oficial de guías avalados por la Provincia, lo que permitirá contratar servicios con mayores garantías en materia de formación, seguridad y conocimiento del territorio.

Además, los guías inscriptos accederán a beneficios exclusivos, como descuentos o becas en capacitaciones, acceso a determinados espacios turísticos y promociones en ferias y eventos del sector.

En esta primera etapa, la inscripción al registro será voluntaria. Los guías que se incorporen recibirán una credencial oficial, personal e intransferible, con una vigencia de dos años, que deberá ser exhibida durante el ejercicio de la actividad.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la creación del registro se enmarca en una estrategia más amplia orientada a fortalecer la excelencia de los servicios turísticos, acompañar el crecimiento del sector y garantizar mejores condiciones tanto para quienes trabajan en turismo como para quienes eligen Córdoba como destino.