El arte callejero toma La Falda: circo, humor y acrobacia

La Falda. Durante los meses de enero y febrero, La Falda se transforma en un gran escenario a cielo abierto con una nutrida agenda de propuestas circenses y artísticas que invitan a vecinos y turistas a encontrarse con el arte en espacios públicos. Bajo el ciclo Verano La Falda 2026, llegan dos iniciativas que celebran la creatividad, el humor y el contacto directo con el público: “Artistas de Feria” y “Artistas al Paso”.

Los jueves, desde las 20 horas, el Descanso Edén (Av. Edén 1400) será sede de “Artistas de Feria”, con la participación del Circo Kalavaza. En un formato cercano y popular, el espectáculo propone risas, destrezas y asombro, recuperando la tradición del circo itinerante y el espíritu festivo del espacio público. La modalidad a la gorra refuerza el carácter accesible y participativo de la propuesta.

En paralelo, los sábados y domingos, a las 21 horas, la avenida Edén —en el tramo comprendido entre el 400 y el 600— se convierte en escenario de “Artistas al Paso”, un recorrido artístico pensado para sorprender a quienes transitan la ciudad. Allí se presentarán Kalavaza, Chicha Libre Circo y el Circo del Monte, con espectáculos que combinan acrobacia, clown, humor y destreza física, en un diálogo permanente con el público.

Ambas iniciativas forman parte de una política cultural que apuesta por el arte como experiencia cotidiana, fortaleciendo el encuentro comunitario y el acceso libre a expresiones culturales de calidad. Con propuestas pensadas para todas las edades, La Falda reafirma su identidad como ciudad serrana abierta al arte, donde el verano se vive también en clave cultural.