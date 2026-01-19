El municipio de Valle Hermoso agradeció al equipo de seguridad de los Carnavalles

Valle Hermoso. Desde el Área de Defensa Civil e Inspección General de la Municipalidad de Valle Hermoso se trabajó intensamente en tareas de control y prevención para garantizar el correcto desarrollo de los Carnavalles 2026, un evento con convocatoria masiva.

En este marco, se contó con el acompañamiento del ETAC y de Defensa Civil de la Provincia, que aportaron tres móviles y equipos de comunicación, fortaleciendo el operativo y el despliegue en cada jornada.

“Agradecemos especialmente a: Martín Rodríguez (Defensa Civil Valle Hermoso), al personal de Inspección Municipal, Policía de Córdoba, empresa Sanos, a Marcelo Zornada, Secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil de la Provincia, y a Germán Barrera, Director de Protección Civil y Emergencias. Gracias por el compromiso y la responsabilidad puesta al servicio de la comunidad”, señalaron desde el municipio de Valle Hermoso.