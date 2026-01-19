En el mes de febrero Bialet Massé se vestirá de Carnaval

Bialet Massé. El Carnaval vuelve a las calles de Bailet Massé con dos noches para bailar, compartir sabores, disfrutar de las comparsas y dejarse llevar por el ritmo del carnaval norteño y el carnaval cordobés.

Este 2026 la cita es 16 y 17 de febrero con una cartelera para no perdérsela: Facundo Toro y Los Nombradores del Alba y Los Herrera, además de artistas locales y las tradicionales comparsas.

Noticias Relacionadas Bialet Massé: continúa la escuela de verano para niños

"No puede faltar nuestro patio de comidas para degustar sabores tradicionales y locales que acompañarán a la perfección esta gran fiesta", indicaron desde el área de prensa municipal.

La cita es Av. Gral Paz esq. Malvinas Argentinas con entrada libre y gratuita.

"Los esperamos un nuevo año para vivir los Carnavales en Bialet Massé", invitaron.