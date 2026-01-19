Escuelas y jardines explican la mayoría de las visitas a la Casa María Elena Walsh

La Casa de las Infancias “María Elena Walsh” se consolidó en pocos meses como uno de los espacios culturales y socioeducativos más visitados por la niñez en la ciudad de Córdoba. Desde su apertura en septiembre, 6.884 niñas y niños recorrieron el lugar, con un marcado predominio de visitas organizadas por escuelas y otras instituciones.

Según los datos oficiales, el 56 % de los asistentes llegó a través de visitas institucionales, mientras que el 44 % correspondió a público general, lo que refleja un uso sostenido tanto por parte del sistema educativo como de familias que se acercaron de manera particular.

El espacio ofrece biblioteca, teatrinos, áreas de música, talleres manuales, laboratorio de ideas y salas inmersivas, con propuestas adaptadas a distintas edades. Dentro del público general, asistieron cerca de 3.000 niñas y niños de entre 0 y 12 años, además de adolescentes.

En relación con las visitas institucionales, se registraron 111 recorridos organizados, de los cuales el 83,6 % correspondió a instituciones educativas, seguidas por organizaciones sociales (9,1 %), dispositivos de salud (4,5 %) y Parques Educativos (2,7 %).

Dentro del ámbito educativo, más de la mitad de las visitas provinieron de escuelas públicas provinciales (53,8 %), seguidas por escuelas públicas municipales (24,2 %) y colegios privados (22 %), abarcando jardines maternales, niveles inicial, primario, secundario y modalidad especial.

Por grupos etarios, las visitas institucionales se distribuyeron principalmente entre bebés y niños de hasta 5 años (1.789) y niñas y niños de 6 a 8 años (1.537), con menor presencia de chicos de 9 a 13 años (449) y adolescentes (110).

Durante el mes de enero, la Casa puede visitarse de lunes a viernes de 15 a 19, y sábados y domingos de 10 a 18, con acceso gratuito y turnos previos. Las actividades incluyen visitas guiadas y talleres artísticos y literarios, como los de arte, literatura y creación de máscaras de animales nativos, organizados por franjas etarias.

Las inscripciones para público general se realizan a través de VeDi, mientras que las instituciones deben solicitar turno mediante la línea municipal 0800-888-0404.