Llaryora recorrió una obra clave en Ruta 36: inversión millonaria y 35% de avance

El gobernador Martín Llaryora supervisó este lunes el avance de la obra del altonivel que se construye sobre la Ruta 36, a la altura de la avenida Vélez Sarsfield, en la ciudad de Córdoba. La recorrida se realizó junto al intendente capitalino Daniel Passerini y permitió constatar que los trabajos ya alcanzan un 35% de ejecución.

Se trata de una intervención estratégica para optimizar la circulación en el sector sur de la Capital y mejorar la conectividad entre la red vial urbana y la Autovía Córdoba–Río Cuarto. La obra se desarrolla en el tramo comprendido entre avenida Circunvalación y calle Posadas y cuenta con una inversión de $48.642 millones.

Durante la visita, Llaryora destacó la importancia del proyecto para la seguridad vial y la movilidad. Señaló que se trata de una obra emblemática tanto para la ciudad de Córdoba como para el sur provincial, y remarcó que este tipo de inversiones se sostienen en paralelo a políticas de reducción impositiva y mejora de las jubilaciones más bajas, sin frenar la obra pública.

El gobernador subrayó además que, junto a los altoniveles que se construyen en Malvinas Argentinas y Valle Escondido, estas intervenciones generan más de 400 puestos de trabajo directos e indirectos, fortaleciendo el impacto económico y social de la infraestructura.

La nueva infraestructura permitirá la sobreelevación de la calzada principal de la avenida Vélez Sarsfield, separando el tránsito pasante de la Autovía Córdoba–Río Cuarto del tránsito urbano y frentista, que se mantendrá a nivel. Este esquema busca reducir conflictos viales y agilizar la circulación en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la ciudad.

La obra beneficiará tanto a quienes circulan por esta vía estratégica como a vecinos de barrios del sur capitalino, entre ellos Villa El Libertador, Coronel Olmedo, Inaudi, Las Huertitas y Comercial.

Por su parte, el intendente Passerini definió la intervención como una solución clave para agilizar el corredor que conecta a las dos principales ciudades de la provincia, mejorar la seguridad vial y generar empleo, en el marco del trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia.

Desde la empresa a cargo de la ejecución se explicó que el altonivel se desarrolla en un punto neurálgico del tránsito, especialmente en horas pico. El proyecto contempla la organización de la circulación mediante rotondas, retornos y colectoras, con el objetivo de ordenar el tránsito local y el pasante.

El viaducto contará con dos carriles por sentido, separador central tipo New Jersey y banquinas a ambos lados. En el sector inferior se desarrollará una avenida urbana con dos carriles por sentido y un cantero central, que se extenderá hasta la colectora de Circunvalación.

En paralelo, avanzan obras complementarias como alcantarillas, canales hidráulicos, rotondas, ramas de enlace, relocalización de servicios y trabajos de señalización y seguridad vial.

Además del altonivel de Ruta 36, la Provincia ejecuta otras dos intervenciones de gran escala. En Malvinas Argentinas, sobre Ruta 19, se construye un altonivel de 850 metros que ya supera el 20% de avance y apunta a eliminar cruces conflictivos en una zona de fuerte crecimiento urbano. En tanto, en el noroeste de la Capital, progresa la obra del altonivel con viaducto curvo en la intersección de avenida Ejército Argentino y avenida República de China, camino a La Calera, que ya alcanza un 75% de ejecución.

En conjunto, estas obras buscan fortalecer la conectividad metropolitana, ordenar el tránsito y acompañar el crecimiento urbano de Córdoba.