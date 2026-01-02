Capilla del Monte invita a vivir la “Noche de las Casonas”

Capilla del Monte. Esta noche a las 20 horas se llevará a cabo en Capilla del Monte una nueva edición de la “Noche de las Casonas”, una propuesta cultural y turística que invita a vecinos y visitantes a recorrer y conocer el patrimonio histórico de la ciudad en un marco nocturno especial.

El punto de encuentro será en las Escalinatas de Turismo, desde donde se iniciará la actividad. La propuesta es gratuita, aunque cuenta con cupos limitados, por lo que se requiere inscripción previa.

Las inscripciones pueden realizarse en las Oficinas de Turismo de Capilla del Monte o a través de WhatsApp al 3548 569415.

La actividad es organizada por Capilla del Monte Pueblo Uritorco, junto al Municipio de Capilla del Monte, en el marco de las acciones que buscan promover el turismo cultural y revalorizar los espacios históricos de la localidad.

Desde la organización destacaron que la “Noche de las Casonas” ofrece una experiencia única para conocer la historia, la arquitectura y la identidad de Capilla del Monte, en un recorrido pensado para disfrutar en familia o con amigos.