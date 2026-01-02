CBA Me Capacita celebró más de mil nuevos egresados en Campo de la Ribera

El Parque Educativo Este, en Campo de la Ribera, fue escenario este viernes de una nueva colación del programa CBA Me Capacita, que reunió a 1.007 egresadas y egresados que completaron los cursos dictados en el sector este de la ciudad de Córdoba.

Las personas participantes finalizaron trayectos formativos vinculados a oficios y competencias laborales, entre ellos serigrafía, estética de manos y pies, confección de indumentaria, instalación eléctrica, soldadura, inglés en turismo, tratamientos capilares, gestión de ventas, elaboración de dulces y conservas, y administración, entre otros.

La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, participó de la entrega de certificados y destacó el valor del esfuerzo personal y colectivo. “Las y los cordobeses valoran haberse elegido y haberse dado una oportunidad. Reconocen que son capaces de aprender y hacerlo todo mejor. Detrás de estos cursos hay mucho trabajo en conjunto, de profesores, alumnos e instituciones”, expresó.

Durante el acto, también se compartieron testimonios de quienes culminaron los trayectos. Gastón, egresado del curso de gasista, señaló que la formación le permitió adquirir herramientas concretas para el trabajo diario. “Hoy me siento capacitado para hacer reparaciones e instalaciones. Estoy muy contento y agradezco esta oportunidad”, afirmó.

Por su parte, Lisandra explicó que los cursos fueron clave para fortalecer su emprendimiento. “Quería completar lo que hago. Tengo un emprendimiento y por eso empecé serigrafía, indumentaria y carpintería. Fue muy bueno aprovechar esta experiencia”, comentó.

El programa CBA Me Capacita tiene como objetivo mejorar las condiciones de empleabilidad y promover el desarrollo productivo, a través de cursos gratuitos con validez nacional que fortalecen capacidades sociolaborales y fomentan el autoempleo.

Emprendedores potenciados

En el mismo acto se entregaron 77 certificados del programa Fortalecer Oficios a emprendedores de la economía popular que completaron talleres de gestión de emprendimientos, comercialización, manejo de redes sociales, fotografía, manipulación segura de alimentos e introducción al ecodiseño de prendas.

Estas capacitaciones buscan mejorar los procesos productivos, de servicios y de comercialización, y favorecer la inserción laboral y productiva de mujeres y hombres de la economía social en la provincia.

La colación contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, así como de representantes de las instituciones y espacios comunitarios donde se desarrollaron los cursos en esta zona de la ciudad.