Con el inflado de gomones del azud comenzó el Operativo Verano en Río Cuarto

Con el inflado de los gomones del azud central, este viernes comenzó el Operativo Verano 2026 en la ciudad de Río Cuarto. El esquema de prevención y seguridad se extenderá hasta el 1 de marzo y contempla la cobertura de los siete kilómetros de costanera.

Según lo previsto, los gomones se inflarán los días viernes, sábados y domingos, entre las 13 y las 20 horas. El sector de los azudes contará con custodia permanente de guardavidas, quienes estarán presentes de jueves a domingos para controlar el área y asistir a los bañistas.

El operativo involucra a más de 40 personas, entre guardavidas, Guardia Local, DUAR y efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba, con tareas de prevención, control y asistencia a lo largo del río.

Desde el área de Infraestructura destacaron que el operativo se apoya en un trabajo previo de mantenimiento del cauce, retiro de arena y malezas, y control del nivel del río, que este verano presenta un buen caudal y permitió el llenado temprano del azud.

Además, se dispuso un puesto fijo de la Guardia Local en calle Lavalle, en el sector de la Costanera Sur, que funcionará durante toda la temporada estival. En ese punto trabajarán 20 agentes durante las 24 horas, en coordinación con el resto de las fuerzas, para atender cualquier situación que se presente entre quienes concurran al río.