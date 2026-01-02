Desde hoy, aumentará el transporte interurbano

Córdoba. El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) autorizó un nuevo aumento en las tarifas del transporte interurbano en toda la provincia de Córdoba, para lo que será el inicio de las vacaciones y el movimiento turístico por el territorio.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece una suba del 9,5% que comenzará a regir desde este viernes 2 de enero.

Con este ajuste, los boletos de colectivo acumulan un 23,5% de aumento en el último año, en una escalada que no da respiro a los usuarios. El último incremento había sido a mediados de mayo de 2025, cuando las tarifas subieron un 5,46% tras varios meses de estabilidad.

Aunque resta ver la definición oficial de cada empresa, ya se conocen los nuevos valores estimados para algunos de los trayectos más utilizados en la provincia:

Córdoba – Río Cuarto: $34.600

Córdoba – Carlos Paz: $5.500

Córdoba – Villa María: $21.600

Córdoba – Jesús María: $6.600

Este nuevo ajuste representa el cuarto aumento autorizado en 2025 para los boletos de colectivos interurbanos. Hasta mayo, las tarifas se habían mantenido estables, y ahora, siete meses después, vuelven a subir para el comienzo del verano.