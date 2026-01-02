La Cámara de Comercio designó a Fernando Faraco como director ejecutivo

La Cámara de Comercio de Córdoba informó la designación de Fernando Faraco como nuevo director ejecutivo de la entidad, en reemplazo de Carlota Greco, quien finalizó su etapa al frente de la conducción ejecutiva.

Faraco asumirá el cargo con una agenda orientada a fortalecer la participación del sector comercial, consolidar el rol institucional de la Cámara y transformar las demandas del sector en soluciones concretas, en un escenario atravesado por cambios profundos en el comercio y los servicios, la incertidumbre económica y los desafíos globales.

Según se indicó desde la institución, la nueva gestión buscará profundizar el vínculo con los actores comerciales y promover una Cámara más dinámica, capaz de acompañar los procesos de transformación productiva y territorial.

“La nueva hoja de ruta pondrá énfasis en la eficiencia, la participación, el consenso, la generación de propuestas estratégicas y viables, la creación de nuevos beneficios y el impulso a la innovación tecnológica y territorial”, expresó Faraco tras su designación.

Con este nombramiento, la Cámara de Comercio de Córdoba inicia una nueva etapa institucional, reafirmando su compromiso con el desarrollo, la competitividad y el fortalecimiento del sector comercial y de servicios en la provincia.