La UNC lanzará 12 tecnicaturas gratuitas y a distancia desde 2026

La Universidad Nacional de Córdoba anunció que a partir de mediados de 2026 pondrá en marcha 12 nuevas tecnicaturas gratuitas, a distancia y de dos años de duración, en el marco del programa Educa a Distancia, una iniciativa que amplía de manera significativa la oferta académica de la casa de estudios.

Las propuestas se organizan en torno a tres ejes centrales: empleo, tecnología y sustentabilidad, y fueron diseñadas para cubrir áreas de vacancia y responder a las demandas actuales del mercado laboral, con planes de estudio flexibles y un fuerte anclaje en la experiencia práctica.

Desde la UNC señalaron que las carreras son el resultado de más de un año de trabajo conjunto entre el Rectorado, las distintas facultades y los colegios preuniversitarios, con la articulación del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED). El programa fue aprobado el año pasado por el Consejo Superior.

En un contexto marcado por la crisis del sistema universitario, la institución destacó el trabajo colectivo y el compromiso docente como pilares para sostener y ampliar el acceso a la educación pública, incorporando nuevas modalidades sin resignar calidad académica.

La ampliación de la oferta implica pasar de dos a doce tecnicaturas, incluyendo carreras completamente nuevas, otras que migran desde la modalidad presencial y trayectos que articulan con diplomaturas y carreras de grado, bajo criterios de apilabilidad y reconocimiento de saberes.

Las propuestas deberán ser tratadas por los Consejos Directivos de cada unidad académica y luego elevadas a la Secretaría de Educación de la Nación. La puesta en marcha está prevista para el ciclo lectivo 2026.

Las 12 tecnicaturas anunciadas son: Asistencia en Investigación Penal; Turismo Rural Sustentable; Ciencia de Datos para Economía y Negocios; Diseño de Productos Digitales; Educación en Computación; Diseño Visual; Economía y Finanzas; Gestión y Administración de Cooperativas y Mutuales; Gestión Pública y Organizacional con enfoque en economía social; Gestión de Servicios Odontológicos; Comunicación Socioambiental; y Gestión Cultural y Patrimonio.