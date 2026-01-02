Retiraron casi 5.500 toneladas de residuos de casas y baldíos en Córdoba

En poco más de un año y medio de funcionamiento, la Unidad de Riesgo Sanitario de la Municipalidad de Córdoba ya retiró 5.481 toneladas de residuos acumulados en 113 viviendas y terrenos baldíos en estado de abandono, distribuidos en más de 40 barrios de la ciudad.

Las intervenciones se realizaron luego de reiteradas intimaciones a los propietarios para que regularicen el mantenimiento de los inmuebles, cuando las condiciones de abandono representaban un riesgo para la salud pública y la convivencia ciudadana. En los casos necesarios, el municipio actuó con previa autorización judicial, mediante órdenes de allanamiento.

Según se informó, el nivel de abandono de estas propiedades facilitaba la acumulación de grandes volúmenes de residuos, entre ellos colchones, basura domiciliaria, escombros, restos de poda, electrodomésticos en desuso, neumáticos y otros elementos de gran porte.

Desde el municipio recordaron que los vecinos pueden denunciar estos casos a través de la App Ciudadana o comunicándose al 351-610-0517, de lunes a viernes de 9 a 18, para alertar sobre inmuebles que presenten riesgo sanitario.

Multas y sanciones

Entre las infracciones contempladas se encuentra el arrojo de residuos domiciliarios en terrenos baldíos, que prevé multas de entre 200 y 2.000 UEM, cuyo valor equivale a ocho litros de nafta súper en estaciones YPF de Córdoba. Tras las últimas modificaciones del Código de Convivencia, también pueden aplicarse sanciones accesorias como la inhabilitación de la licencia de conducir o la pérdida de beneficios y asistencias municipales.

En casos más graves, el encuadramiento puede incluir daño ambiental o la propagación de enfermedades transmisibles, con escalas de multas que van desde 100 hasta 5.000 UEM y de 12 a 12.000 UEM, respectivamente.

Acciones integrales

Como parte de esta política, la Municipalidad de Córdoba denunció penalmente a propietarios de terrenos que se transformaron en macrobasurales y a conductores que arrojaban residuos en sitios no habilitados. Además, incorporó registros de cámaras de la Policía de Córdoba como prueba para ampliar las denuncias.

En paralelo, avanza la erradicación del histórico macrobasural de Roque Arias, con el ordenamiento de espacios de descarga legal y la proyección de un nuevo Centro de Transferencia de Residuos en la zona.

La Unidad de Riesgo Sanitario funciona bajo la órbita de la Justicia Administrativa de Faltas y articula acciones con la Secretaría de Ambiente y Economía Circular, otras áreas municipales y organismos provinciales, con el objetivo de ampliar los controles y reducir los riesgos sanitarios en la ciudad.