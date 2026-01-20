Bialet Massé anunció la continuidad del programa “Más leche, más proteínas”

Bialet Massé. La Municipalidad de Bialet Massé anunció la continuidad de la entrega del programa “Más leche, más proteínas”, una política pública orientada a fortalecer la alimentación y el desarrollo saludable de la primera infancia y sectores prioritarios de la comunidad.

El programa está dirigido a lactantes de 0 a 12 meses y a niños y niñas de hasta 11 años de edad, incluidos aquellos que se encuentren cursando el nivel primario. La iniciativa busca garantizar el acceso a un complemento nutricional esencial durante etapas clave del crecimiento.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán contar con CIDI Nivel 2 y completar la postulación en la sección “Formulario Único de Postulantes”. Los beneficiarios deberán presentarse con DNI en mano en el Centro de Salud Municipal, ubicado en Del Viso esquina Rivera Indarte.

La atención se realizará hasta el 30 de enero, en el horario de 7 a 20 horas, facilitando el acceso a las familias que deseen inscribirse o recibir mayor información.

Desde el municipio destacaron que el programa forma parte de las acciones destinadas a acompañar a las familias, promover una alimentación adecuada y fortalecer las políticas de cuidado integral de la niñez, en el marco de la gestión municipal 2023–2027.