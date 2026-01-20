Córdoba vuelve a los mercados internacionales: busca recaudar USD 500 millones

Córdoba. El gobierno de Córdoba avanza en una nueva colocación internacional de deuda con el objetivo de captar USD 500 millones a nueve años en Nueva York. Para concretar esta operación, la gestión de Martín Llaryora obtuvo el aval del ministerio de Economía nacional y apunta a conseguir una tasa de interés menor al 9%, porcentaje que pagó en la emisión del año pasado.

En julio de 2025, la provincia se convirtió en el primer estado subnacional argentino en salir al mercado voluntario de crédito internacional, captando USD 725 millones a una tasa anual del 9,75% y a siete años de plazo. El equipo que lidera el ministro de Hacienda provincial Guillermo Acosta busca aprovechar la baja del riesgo país, que ronda los 570 puntos, para mejorar las condiciones financieras a una tasa de mercado accesible para el repago.

Los fondos obtenidos serán de libre disponibilidad. Una parte del capital se destinará a refinanciar un remanente de bonos por USD 100 millones que no se pudieron recomprar en 2025. Si la operación de recompra prevista para el lunes 26 resulta exitosa, Córdoba no tendrá vencimientos de capital hasta agosto de 2027.