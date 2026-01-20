La Falda impulsa la conciencia ambiental entre los vecinos

La Falda. En el marco de las políticas de educación ambiental y gestión responsable de los residuos, la ciudad de La Falda invita a la comunidad a participar de una charla y capacitación sobre compostaje y separación de residuos orgánicos e inorgánicos, una propuesta abierta destinada a fomentar prácticas sustentables en los hogares.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 21 de enero, a las 19 horas, en el Salón de Usos Múltiples del barrio Villa Caprichosa, ubicado en la intersección de avenida Ferrarini e Illia. Durante el encuentro, los asistentes podrán aprender cómo compostar en casa de manera sencilla y eficiente, además de conocer los alcances del programa ambiental “Involucrarnos”, orientado a promover la participación ciudadana en el cuidado del ambiente.

Desde la organización se invita a los vecinos y vecinas a llevar su propio cesto para la correcta separación de residuos, reforzando el carácter práctico y participativo de la capacitación.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Organismo para el Desarrollo Regional (ODER) y forma parte de las acciones que impulsa el municipio de La Falda Ciudad Serrana para fortalecer la conciencia ecológica y avanzar hacia una comunidad más comprometida con el desarrollo sostenible.

Con entrada libre y enfoque comunitario, la jornada se presenta como una oportunidad para adquirir herramientas concretas que contribuyan al cuidado del entorno y a una mejor calidad de vida.