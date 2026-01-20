La Provincia refuerza la enseñanza de programación y robótica en las escuelas

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba continúa fortaleciendo el programa TecnoPresente como una política central para el desarrollo de las Ciencias de la Computación, la Programación y la Robótica en el sistema educativo. De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, la iniciativa profundiza una estrategia integral que apunta tanto a la mejora de la infraestructura tecnológica en las escuelas como al fortalecimiento de la formación docente.

El programa prevé sostener y ampliar la dotación tecnológica y la conectividad en los establecimientos educativos, al tiempo que incorpora nuevas herramientas pedagógicas para acompañar a los docentes en el uso de tecnologías digitales dentro del aula. En ese marco, TecnoPresente aborda también los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial Generativa como tecnología emergente, con un enfoque pedagógico y crítico.

Para ello, se desarrollaron jornadas pedagógicas, instancias de capacitación docente y una guía específica que orienta el trabajo con Inteligencia Artificial en las aulas, promoviendo un uso responsable, formativo y reflexivo de estas herramientas.

Además, los educadores contarán con TecnoPresente en Línea, una plataforma digital que ofrece una curaduría de herramientas para la planificación de clases, junto con recursos y propuestas de enseñanza destinadas a Educación Tecnológica y Ciencias de la Computación.

Entre los recursos destacados se encuentra el Kit de Robótica TecnoPresente, un dispositivo diseñado para que estudiantes de distintos niveles puedan desarrollar proyectos y resolver problemas reales, integrando conocimientos de diversas áreas bajo un enfoque STEAM ampliado.

El programa se articula a partir de ejes estratégicos que incluyen la dotación y el mantenimiento de infraestructura tecnológica, la entrega de netbooks y kits de robótica, y la incorporación de tecnologías emergentes mediante recursos específicos que favorecen su uso crítico en el ámbito educativo.

Desde el área de Tecnología en la Educación, se destacó el carácter estratégico de la iniciativa para formar estudiantes capaces de comprender y transformar su entorno a partir del conocimiento tecnológico. En la misma línea, el Ministerio de Educación remarcó la importancia de acompañar a los equipos docentes en estos procesos, con el objetivo de que la tecnología se consolide como una herramienta de aprendizaje con sentido en todas las escuelas de la provincia.