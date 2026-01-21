APROSS puso en marcha la gira 2026 del Camión Multiconsultorio

APROSS + Cerca inició la gira 2026 de su Camión Multiconsultorio con su primera parada en la localidad de Santa María de Punilla, marcando el trabajo territorial y de cercanía con la comunidad.

En un esquema de trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud de Córdoba y APROSS, comenzó su recorrido en plena temporada estival, atendiendo no solo a los vecinos de la localidad y la región, sino también a quienes visitan la zona en el marco de los festivales y la amplia oferta turística de la Ruta 38.

El Camión Multiconsultorio brinda atención en clínica médica, ginecología, pediatría y odontología.

En esta nueva temporada, el Camión Multiconsultorio cuenta con Vittal como prestador de servicios sanitarios y con Dentis a cargo del consultorio odontológico. Cabe destacar que Dentis es además nuevo prestador odontológico de APROSS, fortaleciendo la red de atención para las personas afiliadas de Córdoba capital y alrededores.

La unidad móvil se encuentra instalada en Santa María de Punilla y atenderá hasta el 30 de enero. Los turnos pueden solicitarse de manera presencial en el dispensario local, ubicado en calle 20 de Junio 120, o comunicándose por WhatsApp o teléfono al 3541-211131, en los horarios de 8 a 12 y de 15 a 19 horas.

El presidente de APROSS, Dr. Pablo Venturuzzi, destacó que “comenzar una nueva gira del Camión Multiconsultorio es reafirmar una política de salud que pone a las personas en el centro. Este dispositivo nos permite estar donde hace falta, acercar controles médicos, prevenir enfermedades y garantizar el acceso a la salud, incluso a quienes no cuentan con cobertura”.

La posibilidad de atender a toda la comunidad se da gracias a un protocolo de trabajo conjunto con el Ministerio de Salud que permite el recupero de gastos para cubrir estudios y atenciones de personas sin cobertura, así como de aquellas que cuentan con otra obra social o prepaga. Este esquema de salud mixta fortalece el sistema sanitario provincial, optimiza recursos y permite construir un mapa real de las necesidades de salud en el territorio.

Resultados 2025

El inicio de la gira 2026 se apoya en los resultados obtenidos durante 2025, año en el que los consultorios móviles de APROSS realizaron 3.315 consultas en las cuatro especialidades. Las localidades con mayor demanda fueron Villa de Soto y Villa Cura Brochero, evidenciando el impacto positivo del dispositivo en el interior provincial.

En cuanto al mamógrafo móvil, durante 2025 se recorrieron más de 25 localidades y se realizaron 3.785 mamografías. El 85% de los estudios arrojó resultados normales, un 13% requirió estudios complementarios y un 0,5% permitió detectar patología mamaria, un porcentaje que se encuentra dentro de los estándares internacionales de detección poblacional.

Además, más de 300 mujeres accedieron a su primera mamografía y otras tantas retomaron el control luego de más de cuatro años, reflejando la importancia de acercar estos estudios al territorio.

A estos dispositivos se suma la telemedicina, que comenzó a implementarse a mediados de 2025 y hoy se encuentra disponible en toda la provincia para afiliados de APROSS, permitiendo consultas médicas iniciales a través del celular o la computadora.

Con el inicio de la gira 2026, APROSS + Cerca renueva su compromiso con una salud accesible y territorial, fortaleciendo el trabajo conjunto con el Estado provincial y consolidando políticas públicas que amplían derechos y mejoran la calidad de vida de la población cordobesa.