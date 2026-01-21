Cierre parcial en el Parque Quebrada del Condorito: cómo se puede ingresar

El Parque Nacional Quebrada del Condorito puso en marcha una nueva modalidad de ingreso y registro de visitantes, de carácter excepcional y transitorio, como parte del proceso de recuperación ambiental luego del incendio ocurrido en octubre del año pasado. La medida fue informada oficialmente por la Intendencia del área protegida el 21 de enero de 2026

Las disposiciones más relveantes son: registro obligatorio en línea para todos los visitantes a través de su sitio oficial, habilitación solo de algunos sectores específicos del área protegida y restricción del acceso al ingreso principal únicamente a visitantes acompañados por guías habilitados, los fines de semana y feriados.

Según se detalló, el nuevo esquema busca garantizar la seguridad de los visitantes y acompañar las tareas de restauración que se desarrollan en distintos sectores del parque, afectados tanto a nivel ambiental como estructural.

Sectores habilitados y acceso

Actualmente, se encuentran habilitadas para la visita las áreas de Paso de las Piedras, La Trinidad, el río Paso de las Piedras, el arroyo Trinidad y el tramo superior del río de los Condoritos. El acceso a estos sectores se realiza por el ingreso ubicado al noreste del parque, cuya localización se encuentra disponible en los canales oficiales del área protegida.

Una de las principales novedades es la implementación del registro obligatorio en línea para todas las personas que deseen ingresar al parque. El trámite debe realizarse previamente a través del sitio web oficial del Parque Nacional Quebrada del Condorito. En el caso de quienes practiquen pesca, además del registro general, será indispensable contar con el carnet de pesca habilitante, gestionado también desde la misma plataforma digital.

En tanto, el acceso por el ingreso principal —que incluye la senda a la quebrada, el Balcón Norte y la bajada al río de los Condoritos— permanecerá habilitado únicamente los días sábados, domingos y feriados nacionales, y solo para visitantes que concurran acompañados por guías y prestadores habilitados, contratados previamente conforme a la normativa vigente.

Desde la Intendencia explicaron que las medidas responden a los daños ocasionados por el incendio, a los trabajos de restauración de senderos, cartelería y elementos de seguridad, así como a las limitaciones en la provisión de agua y el funcionamiento de los sanitarios. A esto se suma la necesidad de reforzar personal en otras áreas protegidas afectadas por incendios recientes

Las autoridades recordaron a la comunidad y a los visitantes la importancia de respetar las disposiciones vigentes para contribuir a la recuperación del parque y preservar uno de los principales espacios naturales de la provincia.