El Teatro Real presentó su temporada 2026

Córdoba. La Agencia Córdoba Cultura presentó hoy oficialmente la Temporada Real 2026, una propuesta artística que se desarrollará desde el 28 de enero hasta el 1 de marzo en el Teatro Real (San Jerónimo 66), con funciones en la Sala Carlos Giménez y la Sala Azucena Carmona. El lanzamiento fue encabezado por el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, y contó con la presencia de destacados artistas que formarán parte de la programación.

En la presentación acompañaron al titular de Cultura provincial, El Flaco Pailos, Alejandro Orlando, Facundo Gambandé, Carla Dogliani, Camilo Nicolás y Susana “Coqui” Dutto, directora del Teatro Real. El encuentro fue la oportunidad para conocer en detalle la propuesta artística que ofrecerá el teatro durante los meses de verano, con una grilla diversa que incluye humor, teatro, magia y danza.

Durante la presentación, Rodio destacó el valor de volver a contar con una temporada estival en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la provincia.

“Del 28 de enero al 1 de marzo vamos a tener 23 funciones espectaculares, con artistas cordobeses y entradas populares, trabajando de manera conjunta entre el Gobierno de la Provincia, los sectores culturales, los artistas y los empresarios, para que el Teatro Real vuelva a abrir sus puertas en enero y febrero”, señaló.

La Temporada Real 2026 se enmarca en una nueva etapa de gestión cultural impulsada de manera conjunta por la Agencia Córdoba Cultura y la dirección del Teatro Real, con el objetivo de fortalecer los teatros provinciales como espacios de producción, encuentro y acceso a la cultura. En este sentido, la programación prioriza una fuerte presencia de artistas cordobeses, poniendo en valor el talento local y la identidad cultural de la provincia.

“Para nosotros es muy importante que podamos realizar este tipo de acciones, no solo por todo lo que tiene que ver con la cultura, con nuestras raíces, nuestras costumbres y el hacer cultural, sino también con todo lo que genera para nuestro pueblo” expresó el presidente de la Agencia, y remarcó la importancia de un Estado presente, con el acompañamiento del Gobierno de Córdoba, para impulsar este tipo de acciones que permiten ampliar y diversificar los públicos. “Queremos que más personas puedan volver al teatro o asistir por primera vez, que sientan que las puertas están abiertas para todos los cordobeses”, afirmó.

En ese marco, se estableció una política de entradas accesibles, con valores populares y opciones de compra tanto de manera online como en la boletería del Teatro Real, facilitando el acceso a la programación durante toda la temporada.

Algunas de las presentaciones contarán con noches de gala, como parte de la puesta en valor del Teatro Real y su rol central dentro del mapa cultural de la provincia. La iniciativa busca, además, que el teatro se consolide como un espacio activo durante el verano, ofreciendo propuestas de calidad para quienes permanecen en la ciudad durante la temporada estival.