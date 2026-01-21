Habilitaron la duplicación de calzada en el ingreso oeste de Río Cuarto

El gobernador Martín Llaryora anunció este martes, a través de su cuenta oficial en la red social X, la habilitación de la obra de duplicación de calzada sobre la Ruta Provincial 30, en el ingreso oeste de la ciudad de Río Cuarto. Se trata de una intervención clave para mejorar la circulación y la seguridad vial en uno de los accesos más transitados de la capital alterna de Córdoba.

La obra tiene una extensión cercana a los 1.200 metros y consistió en la consolidación de un perfil tipo boulevard, con dos calzadas de doble carril por sentido de circulación. Ambas manos están separadas por un cantero central, donde se instalaron 50 nuevas luminarias que optimizan la visibilidad y refuerzan la seguridad durante la noche.

Entre los trabajos realizados, se destaca la construcción de una rotonda sobre calle 18 de Marzo, que permite un acceso más seguro al barrio Soles del Oeste y ordena el tránsito en una zona que presentaba altos niveles de circulación vehicular.

Para la ejecución de esta infraestructura vial, el Gobierno de la Provincia de Córdoba destinó una inversión superior a los 6.500 millones de pesos. La obra aporta mayor capacidad vehicular y reduce los riesgos de siniestros viales en una arteria estratégica para Río Cuarto y toda la región sur provincial.

Además de su impacto urbano, la duplicación de calzada cumple un rol fundamental para el corredor turístico de las Sierras del Sur, ya que facilita el tránsito hacia la región de Punilla y la provincia de San Luis, mejorando la conectividad interprovincial.

Las nuevas calzadas se extienden desde la Ruta A005 hasta la calle Islas Georgias, lo que permite optimizar la accesibilidad a los barrios cercanos y resolver los problemas vinculados a los giros a la izquierda, una de las principales causas de accidentes en el sector.