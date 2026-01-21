Implementarán desvíos de tránsito por obras en avenida Vélez Sarsfield

La empresa Caminos de las Sierras informó que este jueves 22 y viernes 23 de enero, entre las 8 y las 19 horas, se implementará un redireccionamiento de tránsito en la intersección de las calles Defensa y Ordóñez con la avenida Vélez Sarsfield, en la ciudad de Córdoba.

La medida se debe al avance de la obra del altonivel que el Gobierno de la Provincia ejecuta en ese sector, una intervención clave para mejorar la circulación y la seguridad vial en uno de los accesos más transitados de la capital provincial.

Durante esos dos días, los automovilistas que circulen por calle Defensa y deseen dirigirse hacia el centro de Córdoba, así como quienes transiten por calle Ordóñez y busquen acceder a la Ruta 36 en sentido a Río Cuarto, no podrán realizar el giro habitual en esa intersección.

Como alternativa, deberán incorporarse a la avenida Vélez Sarsfield, continuar aproximadamente 500 metros y luego utilizar retornos provisorios para retomar el sentido de circulación deseado. Desde la empresa advirtieron que este redireccionamiento podría generar demoras, por lo que se recomienda utilizar vías alternativas para llegar a destino.

En tanto, quienes transiten por la avenida Vélez Sarsfield, tanto en sentido de ingreso como de egreso de la ciudad de Córdoba, continuarán circulando de manera habitual por la zona.

Finalmente, se solicita a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad, prestar atención a la señalización dispuesta y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la obra.