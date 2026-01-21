La Falda: el municipio proyecta la ampliación de la planta potabilizadora

La Falda. La Municipalidad de La Falda dio un nuevo paso estratégico en materia de infraestructura y servicios esenciales, con la firma del Contrato para la Elaboración del Proyecto de Ampliación de la Planta Potabilizadora de la ciudad, una obra clave para garantizar el abastecimiento de agua potable presente y futuro.

Este acuerdo permitirá diseñar un proyecto técnico integral que duplicará la capacidad de tratamiento de la planta actual, fortaleciendo la calidad del servicio y acompañando el crecimiento sostenido de la localidad.

El contrato fue suscripto por el intendente Javier Dieminger, junto al presidente de la Cooperativa de Agua Potable ACCIONAR, Edgar Félix Madrid, y su secretaria Florencia Yamila Mendieta.

Asimismo, participó la empresa C&P Consultores Ingeniería S.R.L., representada por el ingeniero Civil Pablo Javier Wierzbicki Pedrotti, en su carácter de apoderado.

Esta iniciativa refleja una clara decisión de planificar con responsabilidad, invertir en infraestructura estratégica y trabajar de manera articulada entre el Estado municipal, las cooperativas y el sector técnico-profesional, con el objetivo de asegurar un servicio de agua potable moderno, eficiente y sostenible para todos los vecinos de La Falda.