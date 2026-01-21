Propuestas gratuitas para el arte y el movimiento en Huerta Grande

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande continúa ampliando su oferta de actividades culturales y recreativas abiertas a la comunidad, con propuestas gratuitas que promueven la creatividad, el bienestar y el encuentro intergeneracional en el Centro de la Diversidad Cultural.

Por un lado, se encuentra en marcha el Taller de Técnicas Mixtas, una propuesta artística que invita a explorar distintas formas de expresión plástica mediante el uso combinado de materiales, colores y texturas. El taller se dicta los días lunes, de 10 a 12 horas, en el Centro de la Diversidad Cultural, ubicado en Arruabarrena 900, en la estación del ferrocarril, y está a cargo de la artista Carina Bettini. La actividad es gratuita y está pensada como un espacio de aprendizaje y experimentación accesible para toda la comunidad.

Las personas interesadas pueden solicitar informes e inscribirse comunicándose a los teléfonos 3547 634 527 o 3548 561 539.

En el mismo espacio cultural, también se desarrollan las Clases de Gimnasia Coreográfica, orientadas especialmente a adultos y adultos mayores, con un nivel inicial que prioriza el movimiento consciente, la creatividad y el disfrute del baile. Las clases se realizan los lunes y viernes, de 18:30 a 19:30 horas, y están a cargo del profesor Ezequiel Gervasoni.

Esta propuesta, también gratuita, busca fomentar la actividad física desde una perspectiva artística y expresiva. Para informes e inscripciones, se puede contactar al 11 3165 5302.

Ambas iniciativas forman parte de las políticas culturales impulsadas por el municipio, que apuntan a fortalecer el acceso igualitario a la cultura, el arte y el deporte, generando espacios de participación activa y construcción colectiva para vecinas y vecinos de Huerta Grande.