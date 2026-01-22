Funcionarios provinciales visitaron el Centro de Monitoreo Cordobeses en Alerta

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, junto a su par de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, visitaron el Centro de Monitoreo del programa Cordobeses en Alerta, con el objetivo de fortalecer el vínculo institucional y profundizar la articulación con este organismo clave para la seguridad ciudadana.

Durante el recorrido, los funcionarios participaron de una presentación sobre el funcionamiento operativo del Centro, donde se reciben, procesan y derivan los reportes que realizan los vecinos a través de la plataforma digital. Esta herramienta busca promover la participación comunitaria en la prevención del delito y la respuesta ante situaciones de riesgo en los distintos barrios.

Siciliano destacó la importancia de consolidar el trabajo conjunto entre el Estado provincial, los municipios, las organizaciones sociales y los vecinos. “Estamos aquí para escuchar, conocer en profundidad la labor cotidiana de quienes operan este sistema y articular con los actores territoriales. El desafío de la gestión pública es estar cerca de la gente y potenciar las herramientas que mejoren la calidad de vida de todos los cordobeses”, afirmó.

Por su parte, Quinteros remarcó el valor de la coordinación interministerial y la participación ciudadana en materia de seguridad. “La seguridad no se construye desde un solo lugar, sino con la participación activa de cada comunidad. Este Centro de Monitoreo es una herramienta estratégica que transforma las alertas de los vecinos en información valiosa para la prevención y la acción coordinada”, señaló.

En el marco de la visita, ambos ministros recorrieron las distintas áreas del Centro y se informaron sobre la operatividad las 24 horas, los protocolos de atención de alertas y las tecnologías utilizadas para brindar respuestas rápidas y eficientes. También dialogaron con los equipos técnicos y operadores que integran el núcleo operativo del sistema.

El programa Cordobeses en Alerta es una iniciativa provincial que promueve la participación directa de la ciudadanía en la seguridad comunitaria, permitiendo reportar situaciones sospechosas o de riesgo a través de canales digitales monitoreados de manera permanente. Actualmente, el sistema alcanza a cerca de 150 barrios y cuenta con más de 100.000 vecinos adheridos, con el objetivo de seguir ampliando la cobertura y mejorar la capacidad de respuesta en cada zona.