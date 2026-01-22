Huerta Grande: comienza una obra clave en Villa Los Diques

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande llevará adelante este jueves 22 de enero, a las 11 horas, el acto de inicio de la obra de perforación en Villa Los Diques, una intervención largamente esperada que permitirá avanzar en el acceso y fortalecimiento de los servicios básicos para vecinos y vecinas del sector.

El acto tendrá lugar en la intersección de las calles L. Lugones y Che Guevara, punto estratégico donde comenzarán los trabajos que incluyen no solo la perforación, sino también los nexos de conexión, fundamentales para optimizar el funcionamiento de la red y acompañar el crecimiento de la zona.

Desde el municipio destacaron que esta obra forma parte de una política sostenida de inversión en infraestructura, orientada a mejorar la calidad de vida de la comunidad y dar respuesta a demandas históricas de los barrios. La presencia de maquinaria y personal técnico marca el inicio efectivo de una intervención que tendrá impacto directo en el desarrollo urbano y social de Villa Los Diques.

El gobierno local invitó a la comunidad a participar del acto inaugural, entendiendo este momento como un paso significativo en el camino hacia una Huerta Grande con más servicios, más integración y mayor planificación territorial.