La Falda propone una Experiencia Inmersiva 360°

La Falda. En el marco de la agenda Verano La Falda 2026, la ciudad serrana suma una propuesta innovadora pensada para grandes y chicos: la Experiencia Inmersiva 360°, una actividad que invita a viajar por distintos mundos a través de la tecnología y la imaginación.

La cita será el viernes 23 de enero, desde las 18 horas, en el Descanso Edén, ubicado en Avenida Edén 1400. La propuesta consiste en una serie de experiencias audiovisuales inmersivas que permiten al público sentirse parte de cada aventura, con imágenes envolventes y relatos interactivos.

Entre las opciones disponibles se encuentran “Dinosaurios: Jurásico Dome”, una travesía al pasado para descubrir criaturas prehistóricas; “Misión Espacial”, un recorrido por el universo que simula un viaje fuera del planeta; y “Aventura Submarina”, una inmersión en el mundo marino para explorar océanos y especies sorprendentes.

La actividad es privada y con costo, y forma parte de una propuesta que combina entretenimiento, aprendizaje y nuevas tecnologías, ampliando la oferta recreativa para residentes y turistas durante la temporada de verano.

Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas fortalecen la diversidad cultural y recreativa de La Falda, posicionándose como un destino que apuesta a experiencias innovadoras y de calidad para toda la familia.