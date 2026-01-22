Llaryora mantendrá la reducción de los salarios del gabinete durante el 2026

El gobernador Martín Llaryora mantendrá la reducción de salarios de su gabinete durante todo el 2026. La medida fue prorrogada por un año y alcanza también a su sueldo, los haberes que perciben la vicegobernadora, los ministros y demás funcionarios de la planta política.

La decisión fue comunicada este jueves 22 de enero a través de un comunicado y será oficializado en las próximas horas en el Boletín Oficial. Según pudo conocerse, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

El salario del gobernador y la vicegobernadora se reducirá en un 25%; un 15% para los ministros y un 10% para el resto de los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo. Esta determinación se sustenta en que «persisten las condiciones económicas y fiscales que motivaron la implementación de la medida».

El objetivo es «contribuir al ordenamiento del gasto público y a sostener un esquema de conducción ejemplar basado en la austeridad del gabinete provincial» .«El Ministerio de Economía y Gestión Pública, facultado para ejecutar y evaluar la continuidad de estas disposiciones, ratificó que la prórroga busca acompañar el esfuerzo general y sostener políticas de responsabilidad en la administración de los recursos del Estado»; completaron.