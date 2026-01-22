Llaryora recibió al director de cine Armando Bó

El gobernador Martín Llaryora recibió en el Centro Cívico del Bicentenario al cineasta argentino Armando Bó, ganador del premio Oscar, en un encuentro enfocado en el desarrollo de la industria audiovisual y la proyección de nuevos proyectos cinematográficos en la provincia de Córdoba.

Durante la reunión, el director y guionista compartió detalles de uno de sus próximos trabajos: la posible adaptación al cine de Las malas, la reconocida novela de la escritora cordobesa Camila Sosa Villada. La historia, ambientada en la ciudad de Córdoba y otros puntos de la provincia, podría ser filmada íntegramente en territorio cordobés.

“Fue una charla sobre cine, series y sobre un proyecto muy importante para mí, que es la película de Las malas. La intención es poder hacerla y filmarla en Córdoba. Vinimos a conocernos y a dialogar más profundamente”, expresó Bó tras el encuentro.

El cineasta también destacó el acompañamiento institucional recibido y su vínculo personal con la provincia. “Me sentí espectacular, me recibieron de una manera increíble y sentí mucho apoyo. Además, tengo una conexión emocional con Córdoba porque desde muy chico vengo a un campo familiar en Río Cuarto. Fue una reunión espectacular, el inicio de un camino”, afirmó.

En relación al rol del Estado en el impulso de la cultura y el audiovisual, Bó subrayó la importancia del respaldo gubernamental. “Es una industria muy difícil y producir siempre es complicado. Cuando hay una buena predisposición y los gobiernos apoyan la cultura, se siente otra energía y uno piensa que las cosas se pueden hacer, y hacerlas bien”, señaló.

Del encuentro también participaron el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y el vocal de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica, quien remarcó el creciente interés de productoras y cineastas nacionales e internacionales por Córdoba.

Sansica destacó que este interés se explica por las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial, especialmente a través del Distrito Audiovisual Córdoba. “Hay una política de Estado para atraer inversiones, coproducir con productoras locales y generar trabajo para nuestros artistas y técnicos, con herramientas como el sistema de cash rebate”, sostuvo.

Finalmente, el funcionario resaltó el valor simbólico y cultural de una eventual adaptación cinematográfica de la obra de Camila Sosa Villada. “Nos interesaría muchísimo que Las malas se filme en Córdoba. La novela habla de su ciudad y de su gente, y sería muy importante que esa historia se realice aquí”, concluyó.

Armando Bó es uno de los referentes argentinos de mayor proyección internacional en la industria audiovisual. En 2015 ganó el Premio Oscar al Mejor Guión Original por Birdman, junto a Alejandro González Iñárritu y Nicolás Giacobone, y cuenta con una destacada trayectoria en cine y series a nivel global.