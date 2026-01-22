Valle Hermoso propone caminatas para disfrutar y conocer la localidad

Valle Hermoso. "Moverse hace bien. Hacerlo en la naturaleza, mejor todavía": bajo ese lema, la municipalidad de Valle Hermoso propone todos los martes y jueves de enero, caminatas gratuitas por diversos puntos de la geografía de la localidad.

"Las caminatas son de dificultad baja, ideales para todas las edades y sin apuro. Arrancamos: los martes y jueves con distancias de 6 km", destacaron.

Los destinos son: Vaquerías, Gruta de Santa Teresa y Peñón del Indio.

El ?punto de encuentro será Parador Valle – Pte. Perón al 100 salida: 8:00 hs.

Se solicita llevar agua, merienda al paso, repelente, protector solar y gorro.

Consultas e inscripciones: 3548 602226 – Érica.