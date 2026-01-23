Bialet Massé vivirá un fin de semana a puro folklore

Bialet Massé. La localidad de Bialet Massé se prepara para disfrutar de tres noches consecutivas de música, danza y tradición con la Gran Peña Folklórica, una propuesta cultural que tendrá lugar en la Carpa Gastronómica Bialet Massé, ubicada en Avenida Cárcano, esquina Ruta Nacional 38. El evento se desarrollará los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero, a partir de las 21 horas, con entrada libre y gratuita.

La programación reunirá a destacados artistas y grupos del folklore local y regional, ofreciendo un recorrido diverso por los sonidos y expresiones más representativas de la música popular argentina.

El viernes 23 de enero, el escenario recibirá a Keila Oses, Juano, Dos Lunas, Córdoba Canta y Sencillito con Alpargata, dando inicio a la peña con una noche cargada de guitarras, voces jóvenes y clásicos del cancionero folklórico.

El sábado 24 de enero, la propuesta continuará con las presentaciones de Rafael Perret, Los Parhelios, José Baltazar Argañaraz, Los Turpiales y Tania Benítez, en una jornada que promete emoción, identidad y un fuerte espíritu festivalero.

El cierre será el domingo 25 de enero, con un destacado encuentro de artistas integrado por Franco Gutiérrez, Nelson Retamoso, Síncopa, Lily Bioty y Martín Guzmán, consolidando una grilla pensada para toda la familia y amantes del folklore en todas sus expresiones.

La Gran Peña Folklórica se enmarca dentro de las propuestas culturales y gastronómicas de la temporada de verano, combinando música en vivo, encuentro comunitario y sabores regionales, en un espacio especialmente acondicionado para el disfrute de vecinos y turistas.

Con esta iniciativa, Bialet Massé reafirma su compromiso con la cultura popular y la promoción de eventos gratuitos que fortalecen la identidad y el encuentro a través del folklore.