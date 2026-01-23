Dos aviones hidrantes recorrieron Córdoba ante peligro extremo de incendios

Ante el riesgo muy alto a extremo de incendios forestales, la Provincia desplegó este viernes por la tarde un operativo aéreo preventivo con dos aviones hidrantes, uno terrestre y otro anfibio, destinados a reforzar la vigilancia y detección temprana de focos ígneos en áreas sensibles del territorio cordobés.

El patrullaje permitió monitorear más de 610 mil hectáreas, en una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas y elevada carga de combustible vegetal. La medida se tomó tras los valores registrados por el Índice FWI, que ubicaron a amplias zonas de la provincia en niveles de peligro muy alto a extremo.

El operativo consistió en un vuelo de patrullaje y observación aérea, orientado a anticipar eventuales emergencias y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles incendios. La operación se realizó en vuelo en formación, lo que permitió ampliar la cobertura y optimizar los tiempos de reacción.

El recorrido incluyó el siguiente trazado: Aeropuerto Córdoba – Villa Carlos Paz – Observatorio de Bosque Alegre – Las Jarillas – Los Molinos – Los Reartes – Villa General Belgrano – Santa Rosa de Calamuchita – Villa Rumipal – Cerro Pelado – Yacanto de Calamuchita – Intiyaco – San Clemente – Falda del Carmen – Malagueño – Aeropuerto Córdoba.

Detalles operativos

Perímetro del polígono: 262 kilómetros

Área de cobertura: 610.000 hectáreas

Hora de despegue: 14:00

Tiempo total de vuelo: 1 hora 10 minutos

Medios aéreos: dos aviones hidrantes

Capacidad operativa: 650 galones de agua por aeronave

La vigilancia aérea formó parte del esquema preventivo dispuesto para reducir riesgos y actuar con rapidez ante cualquier foco de incendio que pudiera registrarse.