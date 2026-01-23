Prevención aérea ante riesgo extremo

Dos aviones hidrantes recorrieron Córdoba ante peligro extremo de incendios

La Provincia desplegó un operativo preventivo con vigilancia aérea sobre zonas críticas, ante índices muy altos a extremos de riesgo forestal
Córdoba
viernes, 23 de enero de 2026 · 20:29

Ante el riesgo muy alto a extremo de incendios forestales, la Provincia desplegó este viernes por la tarde un operativo aéreo preventivo con dos aviones hidrantes, uno terrestre y otro anfibio, destinados a reforzar la vigilancia y detección temprana de focos ígneos en áreas sensibles del territorio cordobés.

El patrullaje permitió monitorear más de 610 mil hectáreas, en una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas y elevada carga de combustible vegetal. La medida se tomó tras los valores registrados por el Índice FWI, que ubicaron a amplias zonas de la provincia en niveles de peligro muy alto a extremo.

El operativo consistió en un vuelo de patrullaje y observación aérea, orientado a anticipar eventuales emergencias y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles incendios. La operación se realizó en vuelo en formación, lo que permitió ampliar la cobertura y optimizar los tiempos de reacción.

El recorrido incluyó el siguiente trazado: Aeropuerto Córdoba – Villa Carlos Paz – Observatorio de Bosque Alegre – Las Jarillas – Los Molinos – Los Reartes – Villa General Belgrano – Santa Rosa de Calamuchita – Villa Rumipal – Cerro Pelado – Yacanto de Calamuchita – Intiyaco – San Clemente – Falda del Carmen – Malagueño – Aeropuerto Córdoba.

Detalles operativos

Perímetro del polígono: 262 kilómetros

Área de cobertura: 610.000 hectáreas

Hora de despegue: 14:00

Tiempo total de vuelo: 1 hora 10 minutos

Medios aéreos: dos aviones hidrantes

Capacidad operativa: 650 galones de agua por aeronave

La vigilancia aérea formó parte del esquema preventivo dispuesto para reducir riesgos y actuar con rapidez ante cualquier foco de incendio que pudiera registrarse.

