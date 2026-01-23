Huerta Grande: comenzó la obra de la perforación en Villa Los Diques

Huerta Grande. Ayer en horas de la mañana se llevó a cabo en Huerta Grande el acto de inicio de obra de la perforación en Villa Los Diques y la ejecución de los nexos de conexión. Durante el encuentro se brindaron todos los detalles de los trabajos, que comenzarán en los próximos días y tendrán una duración estimada de 120 días.

Esta intervención, financiada con fondos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, permitirá mejorar notablemente el caudal que abastece a la cisterna ubicada en Villa Los Diques, beneficiando a vecinos de distintos barrios de esa localidad.

Participaron del acto el intendente Germán Corazza, el subsecretario de Infraestructura Hídrica de la Provincia de Córdoba, Ing. Juan Pablo Toneatto, el presidente de la Comunidad Regional, Fabricio Díaz, y Diego Santa Cruz, representante de la empresa encargada de ejecutar la obra, Consorcio de Cooperación Nueva Era y miembros de Accionarcooperativa.