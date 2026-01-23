La Cumbre invita a una carrera de bicis infantil

La Cumbre. La localidad de La Cumbre será escenario de una propuesta recreativa y deportiva pensada especialmente para los más chicos. Se trata de la Carrera de Bicis Infantil, una actividad libre y gratuita que se desarrollará los sábados 24 y 31 de enero, a partir de las 18 horas, en la Plaza 25 de Mayo.

La iniciativa está dirigida a niñas y niños que deseen participar con sus bicicletas, promoviendo el deporte, la vida saludable y el disfrute al aire libre. La competencia contará con distintas categorías por edades, correspondientes a los años 2014/15, 2016/17 y 2018/19, lo que permitirá una participación equitativa y acorde al desarrollo de cada grupo.

Desde la organización destacaron que el evento está pensado como un espacio de encuentro familiar y comunitario, en el que el juego y la recreación ocupan un lugar central. Además, se recordó que el uso de casco será obligatorio, priorizando la seguridad de todos los participantes.

Bajo el lema “Miniciclistas, ¡te esperamos!”, la propuesta busca fomentar desde temprana edad el hábito del ciclismo y el compañerismo, en un entorno cuidado y festivo. La actividad es impulsada por la Municipalidad de La Cumbre, en el marco de las acciones de verano destinadas a vecinos y visitantes de la región.