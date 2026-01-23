La Defensoría del Pueblo participó de la primera reunión anual de la red iberoamericana

La Defensoría del Pueblo participó de la primera reunión del año de la Red de Comunicación de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), un espacio que reúne a equipos de comunicación y especialistas de defensorías de distintos países de la región.

El encuentro fue coordinado por Gisela Pérez Carretta, secretaria de Comunicación de la Defensoría, en su rol como responsable de la red. Durante la jornada, los participantes comenzaron a delinear las primeras iniciativas conjuntas de 2026, orientadas a visibilizar el trabajo que desarrollan los distintos Grupos de Trabajo y Redes que integran la FIO.

Entre los ejes abordados, se destacó el rol de las defensorías en los procesos de observación electoral, de cara a las próximas elecciones previstas en varios países de América Latina. También se trabajó sobre la planificación comunicacional vinculada a fechas relevantes, como el Día Internacional de la Mujer, y su abordaje desde una perspectiva regional.

Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que la participación en estos espacios busca fortalecer el trabajo institucional, promover el intercambio de experiencias y consolidar una agenda común que permita dar mayor alcance a las acciones que se desarrollan en el ámbito iberoamericano.