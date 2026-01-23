La Legislatura abrirá sus sesiones 2026 en Laboulaye

La ciudad de Laboulaye será escenario de la apertura del 148° período ordinario de sesiones de la Legislatura de Córdoba, que se llevará a cabo el domingo 1° de febrero a las 18 horas en el Cine Teatro Sporting. En ese marco, el gobernador Martín Llaryora pronunciará su discurso inaugural ante el pleno legislativo.

Cabecera del departamento Presidente Roque Sáenz Peña, Laboulaye se convertirá en anfitriona de este acto institucional, en lo que representa la segunda vez en la historia que la apertura del período legislativo se realiza fuera de la ciudad de Córdoba. La decisión da continuidad a la experiencia desarrollada en 2025 en Deán Funes, y consolida una modalidad orientada a acercar el funcionamiento del Poder Legislativo al interior provincial.

La vicegobernadora Myrian Prunotto, presidenta de la Legislatura, subrayó la importancia de esta definición y señaló que se trata de la segunda apertura del año legislativo en el interior, lo que refleja el compromiso de la gestión y la valoración positiva de la experiencia iniciada el año pasado. Además, remarcó que esta continuidad reafirma una política sostenida de federalismo y una Legislatura que trabaja de cara a toda la provincia.