Quiénes están a cargo de la Justicia en Córdoba durante la feria 2026

Aunque el anuncio se realizó a fines de diciembre, la información mantiene plena vigencia en pleno mes de enero. Durante la feria judicial de enero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba estableció qué vocales estarán en funciones y cuáles son las oficinas habilitadas para la atención de situaciones urgentes y trámites esenciales.

Según lo dispuesto, Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bollati se desempeñan como vocales durante la primera quincena del mes. En tanto, a partir de la segunda mitad de enero, cumplen funciones el presidente Domingo Sesin y la vocal Jessica Valentini.

Además de las autoridades, se publicaron las nóminas completas del personal judicial de feria, los espacios físicos habilitados para tribunales y oficinas administrativas, y los correos electrónicos oficiales para la realización de consultas o gestiones durante este período. La actividad se desarrolla de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, salvo los servicios con guardia permanente.

Durante la feria judicial, continúan atendiendo al público las siguientes dependencias clave:

Mesa de Atención Permanente Penal

Orientación y derivación en casos urgentes.

Atención: todos los días, las 24 horas.

Teléfonos: (0351) 4266930 / 4266800 – interno 17022.

Correo: [email protected]

Atención Ciudadana

Orientación y derivación responsable.

Atención presencial: lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

Lugar: Tribunales I, ingreso por calle Bolívar.

Teléfono: (0351) 4481000 – interno 10091.

Correo: [email protected]

Mesa de Ayuda de Expediente Electrónico

Asistencia técnica para el sistema judicial digital.

Atención: lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

Teléfono: (0351) 4481700 – interno 13040.

WhatsApp: 351 3118987.

Correo: [email protected]

La difusión de estos datos resulta clave para la ciudadanía y los profesionales, ya que define quiénes resuelven durante la feria judicial y qué canales siguen activos para casos urgentes y trámites impostergables.