Ruta 38: Colocan reductores de velocidad en los ingresos a Capilla del Monte

El gobierno municipal de Capilla del Monte colocó reductores de velocidad y desviadores de tránsito en los ingresos norte y sur, sobre la Ruta 38. La medida apunta a garantizar una mayor seguridad para conductores y peatones, regular el flujo vehicular y prevenir accidentes en zonas de alto tránsito.

Esta intervención forma parte de una serie de acciones de prevención que se vienen realizando, como el desmalezado, limpieza y mantenimiento de banquinas, al igual que el recambio constante de las luminarias.

Asimismo, próximamente se replicarán estas mismas medidas de seguridad en otras arterias importantes de la localidad, con el objetivo de proteger a todos los vecinos en su circulación diaria.