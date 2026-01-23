San Roque: se actualizaron los montos para la eximición a jubilados

San Roque. El presidente comunal de San Roque, Jorge Bustamante, informó que, mediante la Resolución N.º 3/2026, se actualizaron los montos establecidos para la eximición del pago de la Tasa a la Propiedad destinada a jubilados y pensionados de la localidad.

La medida, que rige a partir del 1 de enero del año fiscal, busca acompañar y aliviar la situación económica de un sector de la sociedad que se encuentra especialmente afectado por el contexto actual, garantizando que el beneficio mantenga su impacto real.

Según lo establecido en la resolución, podrán acceder al beneficio quienes cumplan con los siguientes requisitos: estar domiciliados y residir en la Comuna de San Roque por más de dos años; ser propietarios de un único inmueble destinado a vivienda propia; no poseer otros inmuebles en el país; habitar efectivamente la propiedad; no desarrollar actividades económicas ni percibir otros ingresos; y no haber vendido el inmueble hasta el 31 de diciembre del año anterior al pedido del beneficio.

La escala

En cuanto a los ingresos del grupo familiar conviviente, la exención se aplicará de manera escalonada:

Ingresos de $290.000 a $365.000: exención del 100% de la tasa.

Ingresos de $366.000 a $420.000: exención del 50%.

Ingresos de $421.000 a $500.000: exención del 25%.

Ingresos de $501.000 a $540.000: exención del 10%.

Además, la normativa contempla a los adultos mayores que no posean inmueble propio y alquilen dentro del ejido de la comuna. En estos casos, cuando el pago de la tasa a la propiedad esté a cargo del jubilado o pensionado mediante contrato o declaración jurada, también podrán acceder al beneficio.

Desde la Comuna destacaron que esta actualización tiene como objetivo seguir acompañando a los jubilados y pensionados, reafirmando el compromiso de la gestión con quienes más lo necesitan.