“Uniendo Montañas”: una travesía femenina llega a La Falda

La Falda. La ciudad de La Falda será sede de un encuentro inspirador que pone en valor el montañismo, la experiencia colectiva y el protagonismo de las mujeres en la aventura. Hoy, a las 19 horas, se realizará el conversatorio “Uniendo Montañas”, en el Salón Leopoldo Marechal, ubicado en Sarmiento 92.

La actividad girará en torno a la primera expedición integral femenina de las Sierras Grandes de Córdoba, una travesía de gran exigencia física y simbólica que logró unir distintos puntos del macizo serrano a lo largo de 300 kilómetros recorridos en 18 días. El conversatorio estará a cargo de Patricia Russo y Anabella Anit, protagonistas de esta experiencia única, quienes compartirán detalles del recorrido, los desafíos enfrentados y el significado profundo de la expedición.

El encuentro propone un espacio de diálogo abierto donde se entrelazan naturaleza, deporte, resistencia y perspectiva de género, destacando el valor del trabajo en equipo y el vínculo con el entorno serrano. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de organizaciones vinculadas al senderismo, la conservación ambiental y la cultura de montaña, y forma parte de las actividades de Verano La Falda 2026.

“Uniendo Montañas” no solo relata una hazaña deportiva, sino que invita a reflexionar sobre el rol de las mujeres en ámbitos históricamente masculinizados y a repensar la relación con el territorio desde una mirada consciente y respetuosa.