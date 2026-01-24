Con un multitudinario desfile gaucho, comenzó el Festival de Cosquín

Cosquín. El Festival Nacional de Folklore de Cosquín comenzó este sábado su 66ª edición con uno de los momentos más esperados y tradicionales: el Desfile Inaugural, un ritual que se mantiene vivo desde la década del 60 y que marca el comienzo formal de la mayor celebración folklórica del país.

Durante la mañana, las calles de la ciudad se colmaron de identidad criolla con el paso del desfile de agrupaciones gauchas, que contó con la participación de más de 4000 jinetes y la presencia especial del reconocido Paquito Ocaño. La actividad se desarrolló entre las 10 y las 13 y fue organizada de manera conjunta por la Agrupación Tradicionalista Cosquín, la Federación Gaucha de la Provincia de Córdoba y comisiones regionales.

El recorrido incluyó un acto protocolar en Plaza San Martín, encabezado por el intendente Raúl Cardinali y autoridades de la Comisión Municipal de Folklore.

Por la tarde, a partir de las 18, tendrá lugar el desfile de delegaciones, con la participación de más de 180 agrupaciones provenientes de distintos puntos del país, integradas por academias de danza, ballets, talleres culturales, caporales, murgas y organizaciones de la sociedad civil.

La temática elegida para esta edición es “Usos y Costumbres Argentinas”, un eje que invita a cada delegación a expresar, con creatividad y libertad, las tradiciones propias de su región, aportando color, música y diversidad cultural al inicio del festival.

Fotografías: Comunicación Cosquín