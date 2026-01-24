Desde Alta Gracia, partió una nueva delegación de bomberos a Chubut

Alta Gracia. La Provincia de Córdoba envió una segunda delegación a Chubut con un contingente de 26 bomberos voluntarios, que viajarán a la Comarca Andina, para continuar con las tareas de combate contra los incendios que persisten en la zona cordillerana.

El grupo, que fue despedido por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, está compuesto por efectivos del ETAC, del Plan Provincial de Manejo del Fuego y por personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, conformando un equipo técnico especializado para intervenir en zonas de alta complejidad operativa.

La comisión permanecerá durante 10 días y tendrá como destino el Parque Nacional Los Alerces, una zona compleja por la topografía (alta pendiente) y por vegetación (árboles de mucha altura). La delegación viaja a la zona de la Comarca Andina en relevo de un primer grupo de 60 bomberos voluntarios pertenecientes al Plan Provincial de Manejo del Fuego, ETAC, Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba y Agrupación Serrana de Bomberos de Córdoba, quienes estuvieron trabajando durante diez días en los focos ígneos de Epuyén, El Hoyo, El Maitén y Los Alerces.

Las gestiones fueron realizadas de manera directa por el gobernador Martín Llaryora, tras el pedido de su par de Chubut, Ignacio Torres, en el marco del trabajo conjunto y la cooperación permanente entre provincias ante situaciones de emergencia.

"Córdoba es ejemplo, no solamente por tener un sistema provincial de emergencias robusto, con la infraestructura y el equipamiento necesarios, sino por nuestros bomberos voluntarios, hombres y mujeres reconocidos en el país y en toda la región por su profesionalismo, que no ante la emergencia no dudan un segundo y salen, en este caso a la provincia hermana de Chubut."

"Vinimos en nombre del Gobierno Provincial, y me animo a decir también en representación de la sociedad cordobesa toda, a saludarlos, alentarlos, y sobre todo a darles nuestro apoyo", cerró Quinteros.

Acompañaron al ministro el viceintendente de Alta Gracia, Jorge De Napoli, el secretario de Gobierno, Mariano Agazzi, la diputada nacional Carolina Basualdo, el secretario de Gestión de Riesgo Marcelo Zornada, y el director del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Martin Degano, entre otras autoridades presentes.