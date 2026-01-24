El Tour Suramericano de Santa Fe 2026 llega a Cosquín

Cosquín. En el marco del 66° Festival Nacional del Folklore, Cosquín será una de las paradas del Tour Suramericano de Santa Fe 2026, una propuesta recreativa y deportiva impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para difundir los próximos XIII Juegos Suramericanos, que se desarrollarán en septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Las actividades se llevarán a cabo los días 24, 25 y 26 de enero, a partir de las 16 horas, en el sector de Paraná y Pan de Azúcar, al lado del Puente Kirchner, un entorno natural ideal para disfrutar en familia.

El público podrá participar de una amplia variedad de juegos y deportes adaptados dentro de un estadio inflable 360° instalado a orillas del río Cosquín. Entre las propuestas se destacan el fútbol en burbujas gigantes, handball siamés, vóley con paracaídas, tenis y muchas actividades más pensadas para todas las edades.

Con esta iniciativa, la Provincia de Santa Fe continúa recorriendo distintas ciudades del país para acercar el espíritu de los Juegos Suramericanos, promoviendo valores como el deporte, la inclusión y la participación comunitaria, en un contexto festivo que se suma a una de las celebraciones culturales más importantes de Argentina.