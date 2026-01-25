La fiesta de Cosquín también se vive en sus calles

Cosquín. Mientras en la plaza Próspero Molina se desarrolla la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, la ciudad entera se transforma en un gran escenario popular. Lejos de limitarse al predio central, la música y las danzas argentinas se adueñan también de las calles, donde vecinos y visitantes viven el festival a cielo abierto.

La avenida San Martín, principal arteria de la ciudad, fue anoche el punto de encuentro de una multitud que colmó bares y restaurantes, generando un clima festivo que se extendió hasta altas horas. La peatonal, improvisada como escenario, se convirtió en el espacio elegido para bailar, cantar y compartir al ritmo del folklore.

Artesanos, bailarines, cantantes y artistas populares aportaron color y tradición a una celebración espontánea que refleja el espíritu del festival. Así, Cosquín demuestra una vez más que, durante estas noches, el folklore no solo se escucha desde el escenario mayor, sino que se vive en cada rincón de la ciudad.