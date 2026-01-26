APROSS amplía su red de prestadores y abre un centro en Mina Clavero

APROSS continúa expandiendo su red de prestadores en toda la provincia de Córdoba y suma un nuevo centro de atención en Mina Clavero. Se trata de Conciensus, que ya brinda prestaciones a afiliadas y afiliados de la obra social.

El nuevo prestador está ubicado en Olmos esquina Cruz del Eje y ofrece las prestaciones con mayor demanda: consultas de Clínica Médica, especialidades ambulatorias como Cardiología, Dermatología, Traumatología, Ginecología y Pediatría, además de estudios de diagnóstico por imágenes.

El presidente de APROSS, Dr. Pablo Venturuzzi, destacó: “La incorporación de Conciensus en Mina Clavero es parte de una política sostenida de ampliación de la red prestacional, con el objetivo de que nuestras afiliadas y afiliados puedan acceder a atención médica de calidad sin necesidad de trasladarse largas distancias. Seguimos trabajando para acercar la salud y garantizar derechos en todo el territorio provincial”.

Venturuzzi también resaltó que “fortalecer la red en el interior no solo mejora el acceso, sino que también permite descomprimir el sistema en los grandes centros urbanos y dar respuestas más rápidas y oportunas”.

Conciensus cuenta además con dos sedes en Córdoba capital: Av. Vélez Sarsfield 478, barrio Centro, y Gral. Martín de Güemes 457, barrio General Paz.

Los afiliados de APROSS pueden obtener turnos telefónicamente al 0810-555-8284 (lunes a viernes de 8 a 20 h) o por WhatsApp al +54 9 351 742-4161. Para más información, se puede consultar www.apross.gov.ar.