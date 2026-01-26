Capilla del Monte: el municipio continúa el mantenimiento de espacios públicos

Capilla del Monte. Durante la pasada semana, cuadrillas municipales de Capilla del Monte continuaron con las tareas de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad.

En el marco del Plan de Bacheo se continuó con las tareas en las calles Pueyrredón, Belgrano, Dean Funes, Yrigoyen, Vélez Sarsfield, con asfalto negro en frío. También se concretó con relleno, arreglo y nivelación en calles de tierra de los Barrios: Aguas Azules, 9 de Julio, La Toma y Las Flores.

La cuadrillas trabajaron en el mantenimiento de plazas, plazoletas y el Balneario Municipal, espacios públicos, desmalezado de las colectoras y banquinas de Ruta 38, en los accesos a la localidad.

En cuanto a la iluminación en los barrios, se realizó el recambio y colocación de nuevas luminarias LED.