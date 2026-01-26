Como en el San Roque, el Dique La Viña mostró su “cola de novia”

Durante el fin de semana, se realizó una maniobra operativa en el Dique La Viña, ubicado en el Valle de Traslasierra, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de sus sistemas de evacuación ante el pronóstico de precipitaciones para esta semana.

Las tareas consistieron en la apertura parcial de una de las compuertas, el cierre de la válvula que se encontraba en funcionamiento y la habilitación de una válvula contigua, lo que permitió poner a prueba los distintos mecanismos de control del dique. Las acciones estuvieron a cargo de la Administración Provincial de Recursos Hídricos y se enmarcan en los trabajos habituales de prevención y seguridad de la presa.

La maniobra generó un efecto visual similar al registrado recientemente en el Dique San Roque, conocido popularmente como “cola de novia”, producto del tipo de descarga utilizada para estas verificaciones técnicas.

Desde el organismo provincial explicaron que el objetivo fue anticiparse a posibles incrementos de caudal y asegurar que todos los órganos de evacuación se encuentren operativos ante eventuales crecidas. Este tipo de controles se realizan de manera planificada como parte de la gestión anticipada del recurso hídrico y del resguardo de la infraestructura.