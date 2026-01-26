Córdoba impulsa un acueducto clave para el norte y el área metropolitana

La Municipalidad de Córdoba avanzó en el desarrollo del Acueducto Arco Noreste, una obra clave destinada a ampliar la cobertura del servicio de agua potable en el norte de la ciudad y en el área metropolitana. El proyecto fue formalizado mediante la firma de un convenio de cooperación entre el intendente Daniel Passerini, la vicegobernadora Myrian Prunotto, el presidente del Ente Metropolitano, Rodrigo Fernández, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López.

Según se informó, el acueducto permitirá acompañar el crecimiento urbano y poblacional de la región, beneficiando a cerca de 190 mil vecinos. La obra alcanzará tanto a barrios del norte de Córdoba Capital como a las localidades de Estación Juárez Celman, Villa Allende y Colonia Tirolesa, fortaleciendo el sistema de provisión de agua potable.

Durante el acto, el intendente Passerini destacó que se trata de una intervención pensada con una proyección de largo plazo. Señaló que el objetivo es ejecutar obras que sostengan el desarrollo y el crecimiento de la ciudad y su entorno metropolitano durante las próximas décadas, priorizando las necesidades de la población.

Desde el municipio y la Provincia remarcaron que el Acueducto Arco Noreste forma parte de una planificación integral de infraestructura, orientada a garantizar servicios esenciales y a acompañar la expansión urbana de manera ordenada y sostenible.