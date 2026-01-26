El 16 de febrero izarán por primera vez la bandera de San Luis en Barranca Yaco

Barranca Yaco. Los municipios de Sinsacate, Villa del Totoral y Sarmiento, dieron a conocer el programa de actividades culturales del denominado "Mes Facundiano", que se desarrollará durante el mes de febrero en homenaje a los caídos en la masacre de "Barranca Yaco", acaecida un 16 de febrero de 1835, y que se cobrara la vida del caudillo riojano Facundo Quiroga, del primer gobernador de San Luis, José de los Santos Ortiz, y de nuevo integrantes de su comitiva entre los que se destacan, asistentes personales, peones, postillones y un correo extraordinario.

A 191° años de esa tragedia, por primera vez se izará la bandera de San Luis para homenajear al Dr. Ortiz, verdadero federal que a lo largo de su trayectoria política luchó por una constitución que le diera a las provincias el mismo derecho con el que contó siempre el centralismo porteño. En este marco se especula con la presencia del gobernador Claudio Poggi, a quien se lo ha invitado formalmente.

Choznos de Santos Ortiz

Quienes sí han confirmado su presencia, son los descendientes del primer gobernador de San Luis, muchos de los cuales estuvieron cuando los restos fueron recuperados por el gobierno de San Luis y sepultados en la localidad de Renca, donde había nacido.

Juan Eduardo Fleming, chozno del Dr. Ortiz, dijo sentirse gratamente complacido con la iniciativa, a la vez que le comentó a EL DIARIO que su familia colocará una placa en memoria del prócer sanluiseño.

¿Qué sucedió ese 16 de febrero de 1835?

El 16 de febrero de 1835, una partida de sicarios al mando de Santos Pérez, enviado por los hermanos Reynafé, emboscó al Brigadier y caudillo riojano Facundo Quiroga y lo asesinó al llegar a Barranca Yaco, paraje próximo a Sinsacate.

A fines del año 1834 Quiroga aceptó la misión que por sugerencia de Juan Manuel de Rosas le confirió el doctor Manuel Vicente Maza, de zanjar las desavenencias entre los gobernadores de Salta y Tucumán, el general La Torre y el coronel Alejandro Heredia respectivamente, pero, en medio de esta gestión, el general La Torre fue asesinado.

Quiroga continuó con la misión y tras regresar dos meses después, fue emboscado en el paraje Baranca Yaco, donde todos los integrantes de la comitiva fueron asesinados.

“No ha nacido el hombre que ha de matar a Facundo Quiroga”, dijo, agregando “a un grito mío cualquier partida que encontremos se pondrá a mis órdenes y me servirá de escolta hasta Córdoba”. Valiente y soberbio, seguro de su prestigio, Quiroga rehusó la escolta que le había ofrecido Felipe Ibarra, gobernador de Santiago del Estero antes de partir.